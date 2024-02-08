演唱會尾場 龍虎豹合體 Twins𢱑利是歎世界 祖兒助陣被強吻

Twins共14場的紅館演唱會於前晚圓滿落幕，台下看騷的容祖兒驚喜擔任壓軸嘉賓，與蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）以「龍虎豹」姿態合唱兼大放笑彈；至於阿嬌則被追問與「同性密友」皇甫聖華的緋聞，她稱雙方只是朋友關係。

前晚尾場個唱，英皇集團主席楊受成博士、容祖兒與媽媽、伍詠薇、MIRROR成員Stanley與女友、陳慧嫻、王敏奕、衛詩雅及傅穎等現身支持。演唱會甫開始，Twins唱出連串快歌，現場氣氛非常熱烈，阿Sa表示：「第一part你都已經咁，咁今晚點算呀？今日我哋尾場，14場破咗我哋紀錄，在場嘅人同我哋創造呢個壯舉。」在歌迷扮嘢環節，Twins繞場一周挑選造型別具心思的歌迷，其中有個男歌迷身穿喱士紅色胸圍，阿嬌笑稱：「你個造型係咪侮辱緊我哋呀？」引來全場爆笑。

Encore之後輪到嘉賓出場，原本坐在觀眾席的容祖兒緩緩上台，全場尖叫聲不絕，祖兒表示：「今晚係咪所有錫Twins嘅人都喺晒度，你哋係咪由佢哋出道都鍾意佢哋，同我一樣？」祖兒又指在台下最唔抵得聽到有人叫「咀佢」，Twins即上前獻吻，祖兒大叫：「你哋好猖狂，好冇矜持囉！」

「龍虎豹」合唱過後，祖兒指Twins開完個唱很疲累，提議老闆請她們去旅行：「萬事俱備，只欠現金，我哋向老闆拜個早年，等你畀錢畀得舒服啲。」3人即賣口乖向老闆拜年，場面搞笑。

成功反擊外界質疑 Twins完騷後受訪，阿Sa坦言演唱會前有不少質疑聲音，但最終仍證明她們是可以的，阿Sa表示：「因為我之前聲帶受傷，今次演唱會搵到一個好啲嘅發聲位，之前嘅發聲位已經廢咗。」阿嬌日前身體不適未有再做側手翻，她指現在連咬東西也乏力：「依家身體亂到去廁所都去唔到。」而被問到「同性密友」皇甫聖華是否有來捧場？阿嬌即否認對方曾向自己獻吻，稱兩人只是朋友關係。