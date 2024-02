導演出書爆趣聞 里奧仔片場翻VS目錄「選妃」

Edward推出回憶錄《Hits, Flops and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood》講述執導生涯的所見所聞,其中大爆當年與里奧仔拍《血》片的趣事。他指有次在拍攝現場走到里奧仔的休息車討論當日的拍攝工作,發現已有女友的里奧仔正在翻閱內衣品牌Victoria's Secret(VS)的內衣目錄,他好奇問到:「你做緊咩?」坐在里奧仔旁邊的女主角珍妮花康納莉(Jennifer Connelly)連頭也沒抬就搶答:「正在『購物』。」