導演出書爆趣聞 里奧仔片場翻VS目錄「選妃」

荷里活男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出名對25歲以下的模特兒情有獨鍾，其現任女友Vittoria Ceretti亦是索模。2006年曾與他在電影《血鑽》（Blood Diamond）合作過的導演Edward Zwick最近出書，大爆里奧仔特別的「選妃」方式。

Edward推出回憶錄《Hits, Flops and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood》講述執導生涯的所見所聞，其中大爆當年與里奧仔拍《血》片的趣事。他指有次在拍攝現場走到里奧仔的休息車討論當日的拍攝工作，發現已有女友的里奧仔正在翻閱內衣品牌Victoria's Secret（VS）的內衣目錄，他好奇問到：「你做緊咩？」坐在里奧仔旁邊的女主角珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）連頭也沒抬就搶答：「正在『購物』。」

專揀超模拍拖 雖然Edward沒有解釋珍妮花口中「購物」的意思，但熟悉里奧仔「口味」的粉絲不難猜到他當時是在挑選發展對象。事實上，他多位舊愛都曾與VS合作，其中包括巴西超模Gisele Bundchen、以色列超模Bar Rafaeli及德國超模Toni Garrn等。