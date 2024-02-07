暢所欲玄：行大運及開工吉日

不少人都喜愛於大年初一「行大運」，討個好意頭，只要配合當天吉時外出，出門後先向吉利方向走一圈，就可繼續按照原定的行程。

行大運吉時：2月10日（農曆正月初一）辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）、未時（下午1時至3時）

龍年年初一有利方向為西南方（貴神）及東北方（喜神），可迎喜添福；忌向東南（五鬼及死門）方行走，以免影響運勢。

開工吉日：如公司選擇的開工吉日剛好與自己生肖相沖，可選擇一個和自己不相沖的吉日吉時，在家啟動電腦處理和工作相關的電郵文件，又或是打電話給客戶或上司談談有關工作的事，也等同吉日開工，有助催旺工作運。

［首選］2月15日（農曆正月初六）吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）此日沖兔

2月18日（農曆正月初九）吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）此日沖馬

［次選］2月13日（農曆正月初四）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）此日沖牛

2月21日（農曆正月十二）

吉時：辰時（早上7時至9時）、未時（下午1時至3時）此日沖雞

堪輿學家麥玲玲師傅