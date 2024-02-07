2月7日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張振朗開金口 炒熱氣氛
無綫小生張振朗早前趁拍完劇集《反黑英雄》四圍吸金，早前與拍檔龔嘉欣飛到馬來西亞登台，日前則留港為某地產商擔任年度晚宴壓軸嘉賓，現場筵開過百席，振朗出場時即全場歡呼，及後他一口氣獻唱3首歌曲，期間更走落台與觀眾互動，觀眾既與他握手又要求自拍，振朗亦來者不拒，照單全收，並大呼好爽！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240207-0207_00282_063/張振朗開金口--炒熱氣氛
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc