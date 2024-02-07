張振朗開金口 炒熱氣氛

無綫小生張振朗早前趁拍完劇集《反黑英雄》四圍吸金，早前與拍檔龔嘉欣飛到馬來西亞登台，日前則留港為某地產商擔任年度晚宴壓軸嘉賓，現場筵開過百席，振朗出場時即全場歡呼，及後他一口氣獻唱3首歌曲，期間更走落台與觀眾互動，觀眾既與他握手又要求自拍，振朗亦來者不拒，照單全收，並大呼好爽！