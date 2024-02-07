2月7日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林寶玉雪地影噴血寫真
藝人林寶玉首度推出月曆寫真，內含多張靚相，封面照採用高角度拍攝，大玩男友視角，又晒出34D無敵胸，相當噴血。月曆愈揭愈激，有僅戴頸飾的真空造型、又穿比堅尼坐雪地及瞓床照，造型多多。她表示寫真於歐洲拍攝，更於芬蘭影了雪景。提到今次反應不俗，她表示第一輪500份已售罄，現已加印第二輪。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240207-0207_00282_062/林寶玉雪地影噴血寫真
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc