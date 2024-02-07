林寶玉雪地影噴血寫真

藝人林寶玉首度推出月曆寫真，內含多張靚相，封面照採用高角度拍攝，大玩男友視角，又晒出34D無敵胸，相當噴血。月曆愈揭愈激，有僅戴頸飾的真空造型、又穿比堅尼坐雪地及瞓床照，造型多多。她表示寫真於歐洲拍攝，更於芬蘭影了雪景。提到今次反應不俗，她表示第一輪500份已售罄，現已加印第二輪。