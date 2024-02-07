趙麗穎改「露」線 玩透視誘惑

內地頂流女星趙麗穎近期參演的春節電影《第二十條》發布海報，見她身穿暗紅色半透視的薄紗上衣，現出內搭的黑色Bra Top，纖纖小蠻腰更是搶盡眼球，整體造型氣質出眾，還有若隱若現的撩人魅力。趙麗穎別具一格的性感作風，引來不少粉絲留言：「姐姐出事了！」、「好害羞喔這套！」