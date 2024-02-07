中娛星動：15秒預告片顯功架 章子怡殺夫周身血 眼神嚇窒人

章子怡離婚後首部參與的電影日前釋出首支預告片，在短短15秒中，她完美展現大女主的風範。片中她素顏上陣，滿身鮮血，一個眼神已令人不寒而慄。

由內地女星章子怡主演、陳可辛執導的電影《醬園弄殺夫案》之前鬧出不少角色排位新聞，趙麗穎及楊冪都牽涉其中，劇組一度發出聲明，表示要官宣全部陣容，主演的排序以其所飾角色的出場順序為準。而女主角章子怡最先「蒲頭」，之前海報元素全以她為主，而前日劇組更率先釋出15秒預告片，充滿張力。

還原三角形眼睛 此片改編自真人真事，講述1944年在上海發生的悲劇事件。當時上海的醬園弄發生了一單殺夫奇案，女子詹周氏以13刀殺夫並分屍，行兇過程駭人，此案當年轟動一時。預告片甫開始，鏡頭就出現了幾滴血，之後一個穿旗袍的女子拿着滴血的皮箱走上樓梯。之後鏡頭轉到「醬園」兩個大字，章子怡緩緩現身，戴着紅色頭巾的她滿身鮮血，手持皮箱出現在人群中。

當年詹周氏被指長相兇狠，更擁有一雙三角眼，預告片中見章子怡的眼睛同樣呈三角形，相似度極高，她的眼神更是相當有戲，令人不寒而慄。