郭珮文新年做「龍女」 踩入《愛．回家》

「大騎樓」郭珮文獲無綫力捧，繼參演重頭劇後，近日又空降處境劇。同劇的呂慧儀及滕麗名等昨日現身宣傳，興奮表示將有7日新年假期，準備在親友面前大騷廚藝。

落選港姐郭珮文憑住驕人身材成功上位，人氣高企，近日更有份參演處境劇《愛．回家之開心速遞》。

劇中飾演「潮偉」的袁文傑，前日在社交網上載一張合照，相中見他們身在劇中拍攝《渣流灘》的廠景，除了袁文傑和郭珮文外，還有「杜導」李啟傑和助導「堅慌」陳俊堅等人，袁文傑發文：「片場新成員」。另外，郭珮文為迎接龍年到來，在社交網Po相大派福利，特意穿上印有龍圖案的低胸平口連身裙，貼身剪裁完美展露其玲瓏浮凸的身材！

呂慧儀度歲展廚藝 而滕麗名、呂慧儀、周嘉洛和林凱恩等《愛》劇演員，昨日以新春打扮出席宣傳活動，吸引大批粉絲及街坊圍觀。農曆新年將至，呂慧儀表示今年過年有7天長假，原本計劃與囝囝外遊，但碰巧有家人從外地來港，因此改為去主題樂園，留港消費，更指難得在港度歲，會親自下廚煮海鮮。滕麗名則透露新年會與老公去日本滑雪，順道探望移居當地的朋友。

至於早前捲入「男友」餐廳拖糧風波的林凱恩，再次否認戀情，但直言雙方也有就事件聯絡：「佢話唔好意思，話請食飯，不過我話下次先。（驚再傳出是非？）唔係，啲朋友都有問我會唔會因為咁樣唔再同佢做朋友，我覺得識朋友係用心，能夠幫到佢我都會開心。」但直言不清楚對方是否已解決財務問題。