吳慷仁降呢爭「男配」 梁朝偉衝金像影帝 勝券在握

影壇盛事《第四十二屆香港電影金像獎》昨午揭曉19項提名名單，「影帝常客」梁朝偉憑英皇電影《金手指》入圍，惡鬥揚言要「劏雞還神」的林保怡。女星衛詩雅作出零的突破，首次角逐影后殊榮；台星吳慷仁則「降呢」，與謝君豪等拗手瓜爭「最佳男配角」。

今屆頒獎禮將於4月14日假文化中心舉行，一如所料，梁朝偉憑《金》片的輕狂角色，將與《毒舌大狀》黃子華、《第八個嫌疑人》大鵬及《年少日記》盧鎮業等爭「最佳男主角」。至於入行37年的林保怡，早前失落金馬獎「最佳男配角」，今次「升呢」爭金像影帝，聞訊時他身處街市辦年貨：「第一次有咁嘅成績，學上次話齋獲提名就好似得咗獎咁，依家去買隻雞還神先得！」梁朝偉則回應：「好開心入圍，多謝投我票嘅人，亦祝賀所有入圍嘅同業。」而盧鎮業入圍喜訊由女友廖子妤負責宣布，廖子妤更感動到眼濕濕。

衛詩雅「零的突破」挑戰王丹妮 「最佳女主角」方面，衛詩雅憑《不日成婚2》作出零的突破，與《毒舌大狀》王丹妮、《填詞L》鍾雪瑩、《四拍四家族》謝安琪及余香凝角逐獎項。入行15年的衛詩雅表示：「真係估唔到！最多謝公司英皇娛樂嘅栽培，同埋《不2》導演、成個團隊，冇佢哋就冇呢個機會。」而身處多明尼加共和國拍劇的王丹妮表示：「好驚喜，好榮幸同咁多位出色嘅演員一齊獲提名，感恩有機會演咁有挑戰性嘅角色。」鍾雪瑩則說：「好開心首次做女主角就入圍，我會繼續努力。」而余香凝說：「煞科後已經好有信心，唔敢諗攞獎，希望入圍拍檔攞多啲。」謝安琪則表示首次獲金像獎提名：「同事跟我說提名金像獎『最佳女主角』及『最佳電影原創歌曲』，一時間情緒太多，竟然在街上大叫大哭。」

至於好戲之人吳慷仁憑《但願人長久》角逐「最佳男配角」，與《死屍死時四十四》李尚正、《年少日記》黃梓樂、《毒舌大狀》謝君豪及姜大衞爭獎。吳慷仁早前剛憑《但》片勇奪香港電影評論學會影帝，今次似有「降呢」之嫌。而謝君豪得悉入圍時表示：「多謝所有投票畀我嘅電影人，啱啱憑同一角色奪得《新時代國際電影節》最佳男配角，真係好開心。今次入圍高手如雲，有份提名，與有榮焉。」

「最佳導演」方面，莊文強憑《金手指》，與《命案》鄭保瑞齊以前輩身份與《年少日記》卓亦謙、簡君晉及《毒舌大狀》吳煒倫拗手瓜。電影《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》則入圍角逐「最佳電影」。