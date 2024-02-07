絕世好爸

圈中有不少絕世好爸，除對「前世情人」無微不至、供書教學外，更身兼多職，其中張兆輝充當「男朋友」、甄子丹變「癡情粉絲」、任達華做「御用攝影師」，為愛女乜都肯制！

張兆輝 在佛山開工的張兆輝日前趕返香港，但並非為慶祝61歲生日，而是風塵僕僕一支公到機場呆等接19歲愛女張卓姿，當他見女兒出閘後飛撲埋身送抱，即時冧到爆，除在網上晒被女攬的短片外，更晒命指囡囡將陪他返佛山過生日兼開工。

甄子丹 「宇宙最強」甄子丹在戲中打遍天下無敵手，但重回爸爸角度時即銳氣大減，早前20歲愛女甄濟如首次在港公開演出，他即帶同家中長輩、太太及兒子等親戚組「星級應援團」，在人來人往的商場中高舉女兒名字的應援牌打氣。

任達華 影帝任達華是圈中模範老公，但對20歲愛女任晴佳（Ella）的寵愛度比名模太太琦琦有過之而無不及，愛攝影的他，除了是囡囡專屬「龍友」外，更將香港和海外約共30個物業全留女兒，且斥資買下印度某小島的別墅，供愛游水的Ella作度假之用。