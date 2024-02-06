「最美童模」大個女 Ella Gross特訓6年 組團接BLACK PINK棒

童模出身的德、韓混血練習生Ella Gross，6年前因與韓團BLACK PINK成員Jennie撞樣而聲名大噪，更隨即簽約YG事務所旗下，經多年秘密培訓，現已16歲的她被爆將以新女團出道！

由韓國知名音樂製作人Teddy創建的The Black Label，數年前由YG事務所旗下子公司蛻變為獨立公司，目前旗下藝人包括韓團Big Bang成員太陽、男神朴寶劍、女歌手Somi及Ella Gross等，而Teddy曾助YG事務所捧紅Big Bang、2NE1及BLACK PINK等巨星，成績驕人。

GD緋聞女友有份 近日韓網瘋傳Teddy旗下新女團在練習室的合照，疑似將於今年出道，網民隨即將5名成員起底，當中包括6年前已簽約The Black Label成為BLACK PINK小師妹的Ella Gross，以及去年初疑與Big Bang隊長G-Dragon（GD）一同睇騷而傳緋聞的韓國新世界百貨集團會長外孫女文徐允，其餘成員還有Bailey、Brittney及Chole。

新女團隨即掀起熱議，尤其是當年曾被譽為「最美童模」的「小Jennie」Ella，不經不覺已16歲的她長得亭亭玉立，過往她經常與BLACK PINK合照，每逢有成員生日，她也會送上祝福。至於文徐允則因千金身份而惹關注，她自幼便與2NE1及BLACK PINK成員十分友好。雖然新女團尚未落實出道，大批網民已表示相當期待，又大讚5女顏值高，熱度十足，加上金牌音樂製作人Teddy加持，歌曲品質絕對有保證！

另一邊廂，YG力捧的新女團BABYMONSTER，去年底出道後外界反應不似預期，被彈只懂倒模BLACK PINK及2NE1的出道造型，但其實已過時，出道歌MV亦拍得十分老土，難怪網民認為與BABYMONSTER相比，Ella所屬的新女團更似BLACK PINK接班人。