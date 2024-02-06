暢所欲玄：求籤須知

當人有疑難問題時，除了找師傅看八字、占卦、看風水之外，便是到道觀向神明求籤，看看神明之籤文如何提示。當然，每一間道觀所供奉的神祇不同，其籤文便有所不同，不是每一間道觀的籤文是一樣的，故在黃大仙祠求的是黃大仙籤，在觀音廟求的是觀音籤，在車公廟求的是車公籤。

不論祈求任何神明，都要誠心，懷有必恭必敬心態才可，正所謂心誠則靈也。首先對着神明上香，然後下跪在壇前，報上自己姓名、出生年月日時，所祈求甚麽事情，請神明指示，然後拿着籤筒上下搖之，看看掉下之籤是甚麽號碼，但有一點要注意的，以掉下一支籤為準，若掉下多過一支籤的話，便應重新將籤放回籤筒再搖。

另外，在求籤問事時，要將問題說清楚，不可一籤多問，即應一事一籤，即一支籤不可問事業如何、姻緣如何、財運如何、健康如何之謂也，試問一張籤又有幾句籤文，如何解釋咁多事情。

所以，為求準繩明確，必須每一個問題都要清楚明白方可，譬如問事業的，想轉工問一籤，有三間公司，邊一間為好，便要A公司一籤、B公司一籤、C公司一籤、如此才可分析哪一間公司較好。

玄學家伍立群