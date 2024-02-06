李多慧着旗袍扭身扭勢

韓國啦啦隊女神李多慧樣靚身材正，吸納不少粉絲。臨近農曆新年，她穿上超短旗袍熱舞，旗袍隨着她的舞蹈動作往上移，令她不慎洩春光露底！她這段激罕賣大包的短片只有21秒，但網民百看不厭，有人留言笑問：「請問這影片我看一小時是正常的嗎？」