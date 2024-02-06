送別好友 難掩失落 孔德賢憶鄭啟泰感染力 吳嘉儀哽咽悼念

無綫劇集《本尊就位》昨日舉行宣傳活動，原先有份出席的資深DJ鄭啟泰卻於日前不幸離世，活動上一眾藝人難掩失落心情，其未婚妻王雁芝（Angie）則透過好友吳嘉儀轉達感謝：「好多謝大家會記得啟泰，希望大家繼續延續《本》劇精神，將正能量帶畀觀眾。」

藝人孔德賢、謝東閔及吳嘉儀等昨日為劇集《本尊就位》宣傳。吳嘉儀受訪時談起鄭啟泰離世，不時哽咽，與Angie相識多年的她說：「見證住佢兩個由相識到一齊，再公布喜訊，收到個消息接受唔到。」她指最初是經群組收到消息：「Angie喺群組度講啟泰有啲唔舒服入咗醫院，叫我哋集氣幫佢祈禱，大家都好正能量仲話好快會見，但去到晚飯時間突然話佢去ICU啦，佢唔得啦。」

望帶正能量畀觀眾 她坦言很擔心對方，但Angie卻反過來安慰大家：「我話劇組想表達尊重，佢話好多謝大家會記得啟泰，話佢由DJ轉過嚟拍劇唔容易，阿堅（梁耀堅）係其中一個會用佢嘅監製，佢好開心。」吳嘉儀又謂：「尋晚同佢傾偈，佢話覺得啟泰去咗另一個世界都會畀到快樂觀眾，反而叫我哋唔好太擔心，叫我哋宣傳不如畀正能量觀眾，唔好咁傷感。」

謝東閔則表示實在太突然，指啟泰為人開朗，希望對方家人節哀順變、事事順利。劇中與啟泰頗多對手戲的孔德賢表示：「我對泰哥最深印象係之前去電台做訪問，佢分享咗好多以前做戲嘅經驗，仲講笑話演戲方面佢係我後輩，佢感染力好厲害，令身邊人好開心。」

而無綫翡翠台上周收視昨日出爐，《本尊就位》最高收視20.6點（134萬觀眾），而視帝王浩信及姚子羚孭飛的《狀王之王》，最高收視則錄得17.3點（112萬觀眾），成績不過不失。