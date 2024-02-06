《中年》3人組唱「飲歌」 顏志恒顧家做「煮夫」 獻花冧老婆

於兩小時表演中，3人共演繹近20首歌曲，由70年代唱到現代，足足橫跨50年，當中李泇霖以她的「五燈歌曲」《情人知己》打頭陣，之後又唱出張國榮的《今生今世》，以及在比賽中未有機會演繹的「飲歌」《女神》，席間透露其首支個人單曲即將面世。緊接鮑聖光出場，以純結他伴奏，與泇霖合唱汪明荃的經典歌曲《萬水千山總是情》，及後其獨唱部分就選唱了7、80年多位巨星的代表作，包括許冠傑的《鐵塔凌雲》、陳百強的《今宵多珍重》及鄧麗君的《漫步人生路》，勾起粉絲集體回憶，鮑聖光還表示近日活躍街頭表演，將再戰Busking。