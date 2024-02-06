《中年》3人組唱「飲歌」 顏志恒顧家做「煮夫」 獻花冧老婆
《中年》歌手顏志恒、鮑聖光及李泇霖前日於東港城舉行小型音樂會，期間演繹多首經典金曲，壓軸登場的顏志恒，透露平日經常為兒子炮製愛心麵，又把現場觀眾送給他的鮮花轉贈太太，認真是顧家男！
無綫歌唱真人騷《中年好聲音》歌手顏志恒、鮑聖光及李泇霖，前日化身「期間限定3人組」現身將軍澳東港城，為4場的《中年好聲音–新春演唱盛典》揭開序幕，吸引大批粉絲撐場，場面熱鬧！
於兩小時表演中，3人共演繹近20首歌曲，由70年代唱到現代，足足橫跨50年，當中李泇霖以她的「五燈歌曲」《情人知己》打頭陣，之後又唱出張國榮的《今生今世》，以及在比賽中未有機會演繹的「飲歌」《女神》，席間透露其首支個人單曲即將面世。緊接鮑聖光出場，以純結他伴奏，與泇霖合唱汪明荃的經典歌曲《萬水千山總是情》，及後其獨唱部分就選唱了7、80年多位巨星的代表作，包括許冠傑的《鐵塔凌雲》、陳百強的《今宵多珍重》及鄧麗君的《漫步人生路》，勾起粉絲集體回憶，鮑聖光還表示近日活躍街頭表演，將再戰Busking。
今年內出首支單曲
而「廚房佬」顏志恒壓軸登場，一口氣連唱4首金曲《一首歌一個故事》、《真情流露》、《雨後陽光》及《青春頌》，唱罷即分享好消息，指首支個人單曲有望於今年內誕生，粉絲聽後歡喜若狂。活動上還加插互動環節，其中問到顏志恒最拿手甚麼菜式？答案竟是他經常煮給兒子吃的「蟹柳腸仔公仔麵」，及後還把觀眾送給他的鮮花轉贈給在場的太太，甜蜜放閃！
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