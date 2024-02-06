重提見證高海寧攞獎 佘詩曼再度灑淚 被笑實情唔抵得？

佘詩曼（阿佘）與高海寧（高Ling）近日出席內地節目，重提阿佘在頒獎禮上為高Ling獲女配角獎而感動落淚時，阿佘竟再度淚灑人前，高Ling則開玩笑指對方因從未獲得女配獎才流下羨慕的眼淚。

出爐視后佘詩曼與「最佳女配角」高海寧憑劇集《新聞女王》人氣登頂，兩人近日孖住亮相內地綜藝節目《今晚開放麥》，在「真心話大冒險」環節中，提到阿佘在頒獎禮上見證高Ling得獎時爆喊，她先笑言：「沙子進眼睛了。」，然後再冧爆表示：「因為我太喜歡她了。」高Ling即時做心心手勢回應，豈料阿佘一時感觸再度爆喊，場面感人。

曲線讚視后威水 當高Ling被問到阿佘為她獲獎而落淚，她得戚笑謂：「我覺得她羨慕我，她沒有得過女配角！」隨即解釋皆因對方每次均奪女主角獎，曲線讚對方威水。講到戲份比李施嬅及何依婷少但仍得獎，她先笑言：「戲份少還能拿獎，厲害吧！」又感謝編劇寫了如此出色的角色給她，並全靠觀眾支持，才讓她有資格得獎。

另外，高Ling昨日現身其義工隊舉行的慈善午宴，她前日亦有到大球場欣賞球賽，對於「球王」美斯未有落場招觀眾不滿，她稱現場氣氛良好，港隊表現出色，自己看得很開心：「當然個個都想睇美斯，但聽講佢係受咗傷，身為球迷也希望美斯有良好身體狀態去比賽，我可以諒解呢件事，同時都明白各位嘅失望。」