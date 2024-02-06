讀者爆料：陳庭欣嬲爆 馬國明失望速閃 碧咸食飽噓聲借酒澆愁

球王美斯原定前日在港參與表演賽，最終坐足全場激起民憤，作為班主的碧咸即化身「最強公關」拆彈，惟晚上被發現在酒店借酒澆愁。至於一心捧美斯場的藝人相當不滿，當中陳庭欣更直斥「違反商品條例」。

美職球隊國際邁亞密訪港踢表演賽，惟矚目球星美斯及蘇亞雷斯雙雙缺陣，引來球迷噓爆嗌回水，班主碧咸即化身「最強公關」繞場一周拆彈，又大方與衝入球場的球迷合照，惟未能平息民憤。有讀者爆料指前晚10許，在酒店頂樓餐廳野生捕獲碧咸，見他一臉愁容木無表情，頭耷耷飲悶酒，明顯受日間的公關災難困擾。

不少星級球迷前日為一睹美斯風采而入場，最終失望而回，當中前港姐冠軍陳庭欣嬲豬直擊，並寫上「違反商品說明條例」發洩不滿，她受訪時仍氣難平：「本身想Po之前開心影嘅相，依家乜都唔想Po喇！今次入場除咗支持港隊，相信九成九球迷都係想睇美斯，佢就嚟退役，可能下次再來港已經退役。」她明白球員受傷不適合上場，但相信美斯只要落場3分鐘，廣大球迷便會開心：「現場見美斯冇咩特別反應，開頭以為佢想集中精神落場，點知最後都冇，相反碧咸好親切成日揮手，真係萬人迷。」

冇聽G.E.M.唱歌 同屬港姐冠軍的林鈺洧陪朋友入場，直言失望：「畢竟我叫到聲沙，希望佢出場5至10分鐘都好啦！（球迷叫回水？）假如美斯出場同球迷多啲互動，相信觀眾都唔會介意。」與太太湯洛雯捧場的視帝馬國明亦大表無奈：「冇辦法啦！話佢受咗傷嘛！（好多觀眾冇睇G.E.M.壓軸唱歌就走？）我都係一完場就走咗，冇聽到有人唱歌。」至於為球賽任司儀的宋熙年，硬食噓聲仍從容面對，她說：「我只係緊守要做嘅嘢。」