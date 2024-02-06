一日跑兩場 力谷新作 姜濤體虛咳嗽 神徒趁病攞命

MIRROR人氣王姜濤又捱病了！他偕Edan、Anson Lo一日內為英皇電影《盜月者》做兩場宣傳，其中在簽名會上不斷咳嗽，但堅持完成工作，似怕變「球王美斯2.0」被轟失場；而被視為他隊內「死敵」的Anson Lo，其粉絲「神徒」似乎「趁佢病攞佢命」，以人多勢眾力壓姜濤聲勢。

姜濤、Anson Lo於大前晚完成MIRROR共16場演唱會後，緊接前日擔任足球表演賽嘉賓，昨日2人繼續偕另一隊友Edan，還有演員白只、張繼聰為合演的英皇賀歲電影《盜月者》一日走足兩場做宣傳。

在昨午假銅鑼灣舉行的揮春慈善簽名會上，大會安排5隻醒獅隊伍打響聲勢，英皇娛樂集團主席楊受成、副主席楊政龍，率領導演袁劍偉、眾演員上台為舞獅點睛，眾人手搭獅頭，寓意鴻運當頭，活動所籌得的善款將全數作慈善用途。現場有逾千粉絲撐場，當中以Anson Lo的「神徒」較多，在簽名期間，見姜濤頻咳嗽似身體抱恙，但精神狀況尚可。

到昨晚的首映禮上，依然多達逾千人圍觀，「神徒」同樣最人多勢眾，除簽名會的原班人馬到場外，還有英皇藝人洪助昇、許靖韻、衛詩雅、楊天宇及艾妮等現身支持。

Edan明白球迷感受 MIRROR 3子接受訪問時，問到姜濤是否抱恙？他解釋：「我敏感啫，轉天氣呀，會睇醫生嘞！呢排休息夠嘅，係自己虛啫，有時忙完一輪就會唔舒服。」Anson Lo直言對新片票房有信心，喜見每次出席活動，「神徒」都排隊支持，Edan則覺得票房不可單靠粉絲，要有好口碑才可吸引更多觀眾入場。姜濤直認曾喬裝入戲院：「咁先知道自己有邊啲好邊啲唔好，睇到觀眾真實嘅反應。」

對於前日美斯沒有出場引來滿城風雨，身為表演嘉賓的姜濤、Anson Lo未有多說意見，反而Edan說：「佢冇落場，球迷嘅感受都好正常。（恨同美斯碧咸合照？）恨，但都冇辦法，惟有等下次。」