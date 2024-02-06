Drake玩杯葛食白果

加拿大樂壇天王Drake在今屆《格林美》有4項提名，可惜全軍覆沒。其實他之前已在社交網事先張揚，宣布缺席頒獎禮，發文指會恭喜一眾Hip Hop組的得獎者，但同時批評《格林美》與他的音樂世界有別。他過往亦曾抨擊《格林美》，自2019年起就缺席玩杯葛。