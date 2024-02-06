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Ed Sheeran台灣搞歌迷飯局
英國男歌手Ed Sheeran本月3日在台灣高雄舉行演唱會，完騷後即飛抵美國出席《格林美》。他在台灣逗留期間，邀請了六位幸運粉絲共進午餐，並親自挑選了一間台灣地道餐館，品嘗當地特色涮涮鍋。
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