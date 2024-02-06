娛樂

Ed Sheeran台灣搞歌迷飯局

英國男歌手Ed Sheeran本月3日在台灣高雄舉行演唱會，完騷後即飛抵美國出席《格林美》。他在台灣逗留期間，邀請了六位幸運粉絲共進午餐，並親自挑選了一間台灣地道餐館，品嘗當地特色涮涮鍋。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc