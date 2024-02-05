中島美嘉「NANA」重現 孖老公甜蜜放閃

日本情歌天后中島美嘉，前晚假亞洲博覽館舉行首次香港個唱，她為港迷重現「NANA」經典造型，大唱經典名曲，勾起無數歌迷的集體回憶。

曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本歌姬中島美嘉出道23年，首次來港舉行個人演唱會，門票一開售即火速售罄。前晚開鑼首場，吸引大批歌迷朝聖，包括歌手陳蕾、雲浩影及趙慧珊等。

美嘉在兩名芭蕾舞者的伴舞下，以森林女神造型演唱英文歌《AMAZING GRACE》，為演唱會揭開序幕。緊接着她以「NANA」經典造型演唱名曲《GLAMOROUS SKY》，勾起場內歌迷的集體回憶。她特意從日本將自己於電影中穿過的私伙紅色外套及帽子帶來香港，為港迷送驚喜。之後她脫下外套，演唱兩首節拍強勁的歌曲，更High爆走到結他手老公馬谷勇身旁Jam歌放閃，炒熱現場氣氛。

全程換足9套衫 她全晚共演唱約30首新舊歌曲，換了逾9套歌衫。她穿上黑色高衩長裙，以串燒形式大唱《我愛你》及《STARS》等抒情歌，在赤腳演唱代表曲之一的《曾經我也想過一了百了》時，更感動全場歌迷，惟台上螢光幕的字幕卻多次顯示錯字。

美嘉以廣東話向觀眾打招呼：「大家好，我係中島美嘉。」又透過翻譯介紹歌曲。其後她換上婚紗造型演唱冬日名曲《雪之華》，還翻唱前女團欅坂46的歌曲《不協和音》及其最新歌曲《MISSION》，長達兩個半小時的演唱會令歌迷相當滿足。