暢所欲玄：原來就是玄
所謂「急景殘年」，意思指農曆新年來臨前的這段時間，大家都忙於準備過年前後的一切事務。首先要做的就是除舊迎新，準備新衣過年用，與此同時，最理想的做法是把我們每天睡覺都會用上8小時以上的寢具也更換。另外，檢查家中每個位置，把有霉菌的牆壁、窗邊、衣櫃等，統統清理妥當，若有家具破舊亦應換掉。謹記想改運，先為自己布陣迎九運，不管你是甚麼生肖、流年有甚麼吉星或凶星，也不管你是甚麼星座，把自己改變是最重要，並趁年尾反思，看看身邊有哪些人可給自己帶來甚麼機會。
炮竹一聲除舊歲，關於春節放鞭炮的習俗，究竟是迷信還是科學？其實中醫早就給我們論述了，看似屬於迷信行為，卻隱含科學成分，因放鞭炮過程有防疫作用，能殺光空氣中的病菌，後來這個習俗被流傳下來，被視為過年的一種喜慶方式。我國中醫認為，傳染病始於大雪後，發於冬至，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明，這是古老歷法的確立證明着這個規律，所以尊重中華古聖先賢的智慧，可收納一生幸福。最後說到頭炷香，只要於大年初一開始插的第一炷香也是頭炷香，不一定要在年三十晚子時（即11時）爭住插第一炷香。
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