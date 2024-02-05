暢所欲玄：原來就是玄

所謂「急景殘年」，意思指農曆新年來臨前的這段時間，大家都忙於準備過年前後的一切事務。首先要做的就是除舊迎新，準備新衣過年用，與此同時，最理想的做法是把我們每天睡覺都會用上8小時以上的寢具也更換。另外，檢查家中每個位置，把有霉菌的牆壁、窗邊、衣櫃等，統統清理妥當，若有家具破舊亦應換掉。謹記想改運，先為自己布陣迎九運，不管你是甚麼生肖、流年有甚麼吉星或凶星，也不管你是甚麼星座，把自己改變是最重要，並趁年尾反思，看看身邊有哪些人可給自己帶來甚麼機會。