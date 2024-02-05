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龍門陣
張進翹感情生活靠幻想
歌手張進翹（Mansonvibes）及陳詠桐（JC）昨日到黃埔出席音樂活動，JC因抱恙而不接受訪問。剛於上月尾度過31歲生日的Mansonvibes，獲大會送上蛋糕，台下歌迷又大合唱生日歌，他表示生日願望是身體健康；提到感情生活，他笑言：「好豐富囉，喺自己內心入面，將呢啲感情幻想寫入歌。」
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