張進翹感情生活靠幻想

歌手張進翹（Mansonvibes）及陳詠桐（JC）昨日到黃埔出席音樂活動，JC因抱恙而不接受訪問。剛於上月尾度過31歲生日的Mansonvibes，獲大會送上蛋糕，台下歌迷又大合唱生日歌，他表示生日願望是身體健康；提到感情生活，他笑言：「好豐富囉，喺自己內心入面，將呢啲感情幻想寫入歌。」