獨家訪問：唐詩詠做「織女」獻愛心 「運桔」派街坊

視后唐詩詠回復自由身後計劃多多，既接拍電影，又四圍飛拍攝節目，早前還參與馬拉松賽事，生活相當充實。近日趁農曆新年將至，她又學習勾織桔仔，希望為安樂窩增添色彩，及後把心一橫，決定大量生產作慈善用途，詩詠更以人手一針一針勾織，花了僅僅5日就成功勾了100個製成品，期間身邊朋友亦加入戰團，結果令桔仔數量增至150個。

新年留港陪爸爸

日前詩詠率先到殘障人士中心送暖，席間送上愛心桔仔兼玩遊戲，氹得他們開心不已，翌日又聯同影迷會組成的義工團體到屋村探訪老人家，詩詠還帶備了福袋及桔仔，吸引大批公公婆婆排隊，場面熱鬧。詩詠接受本報訪問時，直言做善事也令自己快樂：「見到佢哋收到福袋同個桔仔嘅開心表情，我自己都好開心，其實呢個勾織係啱啱學識，開頭Set目標係100個，都驚整唔到，所以每日都同自己講要整幾多個先停手，好快就愈織愈多，最後都完成到，朋友知道都加入一齊織，一齊做善事。（成日同粉絲一齊做慈善？）我哋每隔幾個月就做一次探訪，主力係想氹大家開心，今次買咗700個福袋，會連續幾日去派。」談到農曆新年，詩詠表示會留港陪爸爸度歲，計劃過年後來一次親子遊。