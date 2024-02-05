藝人黃心穎早前與老公泥鯭及親友慶祝牛一，近日她在社交網分享多張潛水照，似乎趁生日去旅行。相中見她玩浮潛，在海中與鯊魚暢泳，果然藝高人大膽！雖然俗稱「護士鯊」的鉸口鯊被稱為「世界上最溫柔的鯊魚」，基本上不會主動攻擊人類，但心穎亦怕媽咪擔心，笑言照片不能讓媽咪看到；其後她追加與魔鬼魚的合照，樂在其中。