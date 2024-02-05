滕麗名北上收柑 呂慧儀想巡迴見Fans

藝人滕麗名與呂慧儀等一眾《愛．回家》演員，前日空降深圳與Fans迎新春。滕麗名表示有Fans帶禮物遠道而來；呂慧儀則希望以後可在不同地方見Fans。

唔夠時間傾偈

今次是劇組自去年9月在廣州宣傳後再度出動，向現場數百Fans拜年，並分享拍攝點滴及玩遊戲。阿滕接受本報獨家訪問時說：「內地同香港一樣，好多觀眾鍾意睇《愛．回家》，我哋都想多啲機會同觀眾近距離接觸，不過因為現場真係好墟冚，大家傾偈嘅時間唔多，希望之後再有機會。」不少Fans專程由成都、廣州等地前往支持，甚至有人為此押後回鄉度歲，阿滕開心說：「有成都嘅Fans專登帶咗啲柑嚟送畀我，仲整咗有好多個我嘅揮春，真係好有心！」