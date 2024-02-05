中娛星動：爭演女足 蔡思貝遇勁敵 周星馳招兵 「Hold住姐」獲導演搭路

影星周星馳近來動作多多，早前他為電影《少林女足》公開招募女演員，連無綫視后蔡思貝也毛遂自薦。而台灣女星「Hold住姐」謝依霖更得名導演陳德森引薦試鏡，有望取得做「星女郎」的入場券。

周星馳早前為電影《少林女足》公開招募女演員，引來內地、台灣及香港三地女星群起自薦，包括視后蔡思貝、江嘉敏等，連前國家隊長腿美女門神趙麗娜也想成為「星女郎」。而台灣女星「Hold住姐」謝依霖最近因參與內地綜藝節目《來者何人》獲得不少關注，在節目中她獲得導演陳德森的青睞，為她做介紹，向有關單位傳達消息，望獲得《少林女足》的試鏡機會，當場令她開心不已。

導演即場打電話 節目中，陳德森導演得知謝依霖曾拍片自薦，他便做介紹人為她傳達心意，更即場打電話給相關單位，望為她獲得面試機會。從電話中可聽見他表示：「你方不方便講，謝依霖她就是非常非常想有機會可以試鏡。」

獲引薦的謝依霖開心不已，隨後陳德森更叮囑她：「到時候如果導演在香港，你就安排（時間）去香港見他，我只是傳達人，行不行看你自己。」不少網民都替她感到開心，望她能夠最終成功。