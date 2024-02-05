獨家專訪：齊齊愛上拍喜劇 魏浚笙滿嘴腸仔 林明禎焗住聞口氣

有「顏值天花板」之稱的魏浚笙（Jeffrey），在新戲中初嘗喜劇滋味，硬塞腸仔入口整醜自己，由於次次都真食，口氣大到差點臭死林明禎。他早前發現自己患有脊椎側彎，樂觀相信自己一定有得救。

新一集《飯戲攻心》加入了男神Jeffrey搭配馬來西亞女神林明禎，明禎對於導演安排一個男神做拍檔非常開心，明明俊男美女，但Jeffrey偏偏要扮醜，明禎笑稱Jeffrey食腸仔食到可以做代言人：「嗰場戲NG咗20次，佢個嘴塞滿腸仔同我講嘢，都唔記得佢食咗幾多條腸仔，佢個樣好難整得醜，要佢醜係比較大挑戰。」Jeffrey指自己食晒劇組所有腸仔、燒賣和腸粉，笑言自己狀態差時也很醜樣。因為自己在劇中滿嘴食物，口氣好重，Jeffrey還為此即場向明禎道歉：「真係有啲惡心，Sorry唔好意思，我已經長期食薄荷糖，但係點清都清唔到，好大陣味。」

問到兩人是否有吻戲？明禎則賣關子稱：「忘記了。」她還提到今集的廣東話對白更難，希望大家能聽得明，又直言愛上拍喜劇，感覺好有福氣，望成為「喜劇女王」。Jeffrey亦覺得拍攝喜劇時非常歡樂。

嚮往簡單婚禮 戲中有多場結婚場面，對於未來的婚禮，兩人都希望可以簡簡單單旅行結婚，明禎表示：「覺得結婚不是為婚禮，好多瑣碎的事，可能會令兩家人嘈交，所以我想簡單。」Jeffrey覺得兩個人最緊要相愛，他與經理人女友拍拖穩定但尚未求婚，表示有好消息自會公布。談及身體狀況，Jeffrey自揭有脊椎側彎問題，嚴重的話可能會生骨刺：「醫生叫我注意坐姿，唔好蹺腳，唔好傾斜企，做埋物理治療應該醫到！唔惡化就OK。」