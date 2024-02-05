娛圈單打：繁花叢中愛小草 近水樓台先溝到

大導演王家衛首部電視劇《繁花》，拍攝3年，終於全劇上架，男主角胡歌人氣再度沸騰，一身猶如《花樣年華》的造型令粉絲着迷，內地更掀起學上海話的熱潮。電視劇背景為90年代，人物扮相卻似60年代，因而惹來吐槽，惟瑕不掩瑜，大家當成欣賞王家衛式美學就好。

講起胡歌，堪稱內地零負評男神，去年失驚無神宣布結婚誕女，嚇了粉絲一跳，難得男神找到終身幸福，最後當然送上祝福。最近他被記者攝得偕老婆逛大賣場，兩人非常低調，就像尋常夫妻那樣，絲毫沒有明星架子，非常貼地，又獲外界送上好評。

之但係，尖酸刻薄向來係網民特點，全世界皆然，胡歌貴為國民男神，妻子卻只是曾當其助理的平凡女子，話唔惹來羨慕嫉妒恨就假。果不其然，外界發現胡歌老婆疑似在《繁花》客串「老臨」，畫面遭截圖瘋傳，酸民狠批她「真的又矮又醜」，引起不少網友「共鳴」，大家你一言我一語，嘆為觀止。

講真，胡歌在圈內打滾多年，乜嘢靚女未見過？最後情歸前助理，自有其原因。有時候人大咗，外表唔代表一切，思想能夠互相交流，個性喜好有相投之處，可能更加重要。網民的唯外表論，實在膚淺。再講，所謂近水樓台先得月，明星娶助理，胡歌並不是唯一，好似香港的黎天王，過去溝盡圈內頂級美女明星，但最後也只是和女助手結婚生女，一樣好幸福。

美女明星固然賞心悅目，但可能要又囈又氹，銀彈更係少不得。反而貼身助理善解人意，又能為老公分憂。男人嘅嘢，娶妻不過求淑婦啫。