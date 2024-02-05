獨家爆料：捲190萬「不可思議騙局」 七仙羽反擊指控：佢大話連篇

近日本報收到讀者爆料，自稱墮入七仙羽「不可思議騙局」，3日間被騙190多萬元，七仙羽則反指對方大話連篇，涉及款項也是報大數，雙方各執一詞。

讀者葉小姐近日向本報爆料，透露去年6月由於弟弟犯官非，故向七仙羽購買法器趨吉避凶，原打算購買3條每條價值350元的孔雀羽毛，怎料最後花了190多萬。葉小姐稱先後3次到訪七仙羽的佛堂，第一日花了10萬5千元用作法事及看八字，第2日七仙羽指她犯太歲，她與弟弟合共百多歲，故需要做100年法事，她遂到銀行過了120多萬元給對方作酬勞，第3天她用了50多萬元買了金塔及一塊布。

葉小姐以「不可思議騙局」來形容，她指回想那3天，感覺癡癡迷迷。她自覺金塔與布沒用，跟七仙羽商討後，對方同意退還20多萬給她，其後她於1月30日報案，被列作買賣糾紛處理。

欲供佛牌贖罪 對於葉小姐的說詞，本報向七仙羽了解。七仙羽直指葉小姐大話連篇，所收金額並非190多萬：「我淨係收咗佢50幾萬，邊有百幾萬咁多錢。」她又道出另一個版本：「葉小姐話由英國返嚟，佢當時帶埋一名患有智障嘅弟弟出現，佢話同嫂嫂（其兄長的太太）有金錢糾紛，又話家中孽債深重，所有男丁都去世，只係剩番佢同弟弟，父母去世後留咗大筆遺產畀冇獨自生存能力嘅弟弟，佢擔心有人會奪取弟弟嘅財產，所以先下手為強。」

退還半費25萬 七仙羽指葉小姐甚至想給嫂嫂落降頭，葉小姐自知罪孽深重，故想供佛牌以贖罪，七仙羽便提供了不同價位的佛牌給對方選擇，葉小姐挑選了最貴的佛牌。七仙羽指對方其後反悔，向她要求退錢，她已退還一半價錢，約25萬給她。