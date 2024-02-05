虞書欣「哪吒頭」迎春晚

內地女星虞書欣將演出春晚，昨日上載身穿紅色旗袍的照片，向網民拜個早年，紮上「哪吒頭」的她搽了紅唇，外形激似年畫娃娃，俏皮可愛。而緊身旗袍盡顯她凹凸有致的好身材，加上入膊設計，露出白滑香肩及迷人鎖骨，上面還有龍圖案刺繡，為她增添幾分霸氣。