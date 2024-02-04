娛樂

吉田伶香影水着騷Quali

21歲日本索女吉田伶香外形甜美可愛，3年前參加網台戀愛真人騷打響名堂後，參演過多套日劇，又擔任晨早資訊節目的潮流環節主持，成功入屋。
近日她挾人氣首度為雜誌拍攝水着寫真，以比堅尼上陣大晒健康性感。平日打扮密實的她，原來禾稈冚珍珠，身材玲瓏浮凸，令男粉絲眼前一亮。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc