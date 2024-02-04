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吉田伶香影水着騷Quali
21歲日本索女吉田伶香外形甜美可愛，3年前參加網台戀愛真人騷打響名堂後，參演過多套日劇，又擔任晨早資訊節目的潮流環節主持，成功入屋。
近日她挾人氣首度為雜誌拍攝水着寫真，以比堅尼上陣大晒健康性感。平日打扮密實的她，原來禾稈冚珍珠，身材玲瓏浮凸，令男粉絲眼前一亮。
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