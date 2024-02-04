擔任心臟健康活動表演嘉賓 Demi揀歌惹爭議 被批攞景

美國女歌手Demi Lovato上周三於心臟健康活動獻唱心臟病發主題的歌曲《Heart Attack》，被部分網友批鬥她選曲不顧場合，冒犯了台下的心臟病幸存者！

美國心臟協會上周三在紐約舉行「Go Red for Women Red Dress Collection」演唱會，邀請Demi做表演嘉賓，她獻唱了2013年推出、以心臟病發為主題的歌曲《Heart Attack》。怎料此舉惹來部分網友不滿，指出台下有不少觀眾是心臟病幸存者，批評Demi對氣氛「充耳不聞」，主題不恰當，有攞景贈興意味。有網民留言：「點解佢要揀呢首歌？」亦有人表示以為這種情況只會在諷刺喜劇中出現，指出Demi在2011年推出、另一首與心臟有關的歌曲《Give Your Heart A Break》（放過你的心）更適合此場合。

大會知悉兼支持 雖然Demi被網友群起攻之，但知情者指網友根本是無風起浪，因為Demi的選曲獲得美國心臟協會的鼓勵與支持，認為她2018年吸毒過量險因心臟病發死亡時，已經重新定義該曲的意義。Demi開始表演前亦有講解：「呢首歌同我、同我旅程有好多共通之處，亦提醒我哋在場所有人，頭腦、心臟同身體嘅連繫有幾強。」結果現場反應十分熱烈，觀眾不斷歡呼又跟住大合唱，完全沒有所謂冒犯問題。