暢所欲玄：如何找出龍年正財位？

自身財運與家中的財位有着密不可分的關係，而影響流年運勢的九大飛星，每年都會降臨至不同方位。八白左輔星為太白星，為正財星。由於2024年進入下元九運，八白左輔星的財力稍弱，九紫右弼星為當旺財星。

在甲辰龍年，找出家居或辦公室九紫右弼星的位置更是重中之重。因為2024年進入離火九運，九紫右弼星是九星裏的第一吉星，若能催旺它，必定能帶來源源不斷的好運和財運。

進入2024甲辰年，九紫右弼星飛入西南方，意味着西南方是龍年家居當旺正財位所在。第二旺財八白左輔星飛入正北方。若想要催動家宅財運氣場，提升自身正財運勢，可在龍年的立春日起，在室內作流年家居催旺布置。

以下為大家提供四大催旺竅門，可助你新一年的家宅運、事業運、正財運能夠運運亨通！

正財位四大催旺竅門：

1.擺放枱燈，有光意味有生氣。財位若有陽光或燈光照射，對生旺財運有幫助。

2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、文武財神塑像等。

4.種植根基扎實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。

玄學名師黃楚淇