黃心穎 自揭傷疤成淚人

前港姐亞軍黃心穎日前接受電台訪問時，表示因未能於父親在生時多點陪伴對方而深感內疚，提及「安心事件」連累家人成追訪目標，她亦慚愧至淚流滿面。心穎指桃色新聞曝光前已收到消息，並在事後想過輕生，還首度披露在赴美避世前曾打算舉行記者會公開道歉，但遭無綫阻止。