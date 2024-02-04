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姜濤克服恐懼 再戰《鏡中鏡》
人氣男團MIRROR演唱會接近尾聲，前晚姜濤在演唱會的Encore環節登場，他坦言一年前在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上表演《鏡中鏡》受到很多指點，而《鏡》亦成為其心中的恐懼，他希望在演唱會上再次表演，給以前的自己一個交代。結果姜濤似乎很滿意當晚的演出，鬆了一口氣像是解開了心結。
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