當正演唱會 全場High爆 張惠妹勁歌45分鐘 炒熱尾禡騷

台灣天后張惠妹時隔4年再接尾禡騷，前晚在台北隆重登場。頭戴龍公仔帽的她施展渾身解數，勁歌熱舞45分鐘炒熱全場氣氛，不用搶票就能欣賞到天后演出的逾萬名員工High爆，狂呼Encore。

張惠妹去年走遍新加坡、馬來西亞、澳洲和內地舉行巡唱，暌違兩年沒有在台北演出的她，前晚於當地為尾禡出騷，亦是她相隔4年後再接相關活動。公司員工不用搶票就可以欣賞到天后的演出，高呼好幸福，興奮程度難以想像。

戴龍公仔帽登場 張惠妹隆重其事，頭戴應景的龍年造型公仔帽登場，充滿新年氣氛之餘，又讓觀眾看到她俏皮一面。雖然只是尾禡騷，但現場規格和歌單可以媲美演唱會。她連唱多首經典金曲《跳進來》、《我最親愛的》、《好膽你就來》及《三天三夜》等，全場過萬名員工High爆。張惠妹亦絕不欺場，施展渾身解數落力跳唱，展現天后風範。張惠妹表示上次在台北開唱已經是兩年前的巡演台北站，所以今次當演唱會來唱，可惜熱唱45分鐘就夠鐘結束，令她高呼：「很不習慣，感覺怎麼大家正要High起來就結束了。」現場觀眾Encore聲此起彼落，氣氛相當熱鬧。

張惠妹在後台向工作人員派發利是，祝大家新年快樂，稍後她將返鄉與家人共度農曆新年，往後工作亦排得密密麻麻，4月飛往倫敦開唱，5月起要啟動升級的MAX版「ASMR世界巡迴演唱會」，在戶外體育場館展開超大型巡演。