何超蓮雖已為人妻，但從未打算收埋身材，繼續在社交網大派福利，近日，她就盛裝打扮前往哥斯達黎加參加一場盛宴，她分享當日美照，只見相中超蓮身穿一條金色深V長裙，中門大開，勁晒4吋事業線，激露半球，畫面唯美性感，引得一眾網友紛紛留言大讚超蓮是「何家最美千金」，既高貴又優雅。