小齊肉搏連場 辛苦過開騷 張可頤新手開槍 城城買重保險

藝人郭富城出席主演電影首映禮，剛病愈的他精神狀態不錯，並希望香港票房愈多愈好，不過卻預告無暇參與日後的謝票活動。有開槍恐懼症的張可頤揚言要買重保險，不過3位男主角則笑言他們比可頤更需要保障。

郭富城、林家棟、任賢齊、張可頤及胡定欣等，昨晚到觀塘apm出席主演電影《臨時劫案》慈善首映禮，場面熱鬧。眾人於台上受訪，小齊談到與家棟埋身肉搏打到瞓地，他打趣「仲辛苦過開演唱會」；家棟則自爆當初導演要求他「收平啲」﹕「佢話益我有感情線，定欣演我老婆，點知我哋要不停嗌交，真係男人之苦。」

首次飾演悍匪的城城，指戲中越南話對白最難處理，幸而最終導演收貨。問到他今次是否很少對白？城城坦言：「唔係，只係比小齊同家棟相對少啲啫。戲內小齊演社工，家棟揸的士，可頤又未演過執法人員，我哋呢個組合好新鮮。」可頤接口笑說：「我真係有開槍恐懼症，呢樣嘢控制唔到，今次開工算克服咗，但我要買重保險，點知會唔會有意外，以後仲要拍護膚品廣告喎！」3位男主角聞言即謂：「佢未開過槍，我哋仲驚呀，係我哋要買重保險，哈哈！」

內地謝票 搞到謝咗 談到該片於內地票房已達兩億，城城對香港票房亦有期望：「總之愈多愈好，最好票房加口碑雙贏。（返嚟香港謝票？）唔謝嘞，嚟緊都有嘢做，況且之前喺內地謝票，謝完我都謝咗（指生病），可能係演唱會完咗就忙電影宣傳，先會有咁嘅情況。」家棟接口說：「佢感冒，我哋成日硬食（指擔心被傳染）囉。」談到太太方媛日前現身內地節目，透露婚姻生活兼反擊網民指她拜金等，城城回應：「唔講嘞，新年開開心心，咁沉重嘅話題唔答嘞。」

另外，定欣透露今次扮演大肚婆，與家棟首度合作：「今次係我第二次拍電影，希望有更多機會登上大銀幕，都想發掘自己唔同嘅一面。」