累積財富 回饋社會 碧咸成功靠堅持 感激家人撐！

英國前球星「萬人迷」碧咸襲港，他前日現身活動，分享成功秘訣，揚言沒有家人的愛與支持便沒有今日的他，果然是好男人典範！

碧咸（David Beckham）前日以主禮嘉賓身份出席FWD富衛保險假中環酒店舉行的FWD Private品牌發布會，吸引逾200名賓客。這是碧咸訪港的首個活動，他以一身西裝打扮上陣，全程表現親民，不時向現場人士揮手，又化身「碧大仙」對賓客有求必應，期間還與盈科拓展集團主席李澤楷握手合照。

碧咸表示非常高興再次來港：「每次到訪都感覺到這個城市充滿活力，還遍布美食，而且香港人熱情又好客，大家恍如老朋友一樣，很開心可以再次見到大家！」談到他在串流平台的紀錄片叫好又叫座，他感謝大家的喜愛，並謂會繼續在社交平台分享日常生活：「希望大家透過這套紀錄片了解真實的我，感受到我對足球的熱誠，靠實力累積財富的同時，如何積極回饋社會，發放正能量！」

珍惜團聚時光 碧咸由球星轉型至美職球隊「國際邁亞密」的班主，他認為堅持與家人是成功的關鍵：「只要對自己熱愛的事情持之以恒，便能跨過人生路途上的所有障礙與挫折！當然家人也是生命中不可或缺的重要元素，如果沒有家人無條件的愛與支持，未必有今日的我。」他自言一直很重視與家人共聚的時光，就算工作再忙，只要球季結束，他便會跟家人四出旅行，大時大節也是全家人相聚慶祝，以締造更多美好回憶。