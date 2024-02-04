獨家探班：動作場面話咁易 陳山聰全力搏殺 冇得享艷福

藝人陳山聰近日在港拍《反黑英雄》被網民捕獲，他感謝網民支持之餘，亦笑言自己要小心行事。他在劇中雖有感情線但毫無艷福：「今次係冷如水，啲艷福去晒啲追逐度。」

陳山聰、朱晨麗、張馳豪及張頴康等日前為無綫新劇《反黑英雄》開工。場口講述飾演執法人員的朱晨麗帶隊到廢車場捉拿犯人；另一邊廂的陳山聰亦帶隊趕至，當下傳出槍聲，眾人立即穿上避彈衣並擎槍戒備！雖然現場氣氛緊張，但亦有輕鬆時刻，如山聰因被避彈衣考起而NG，還有張頴康不時搞怪，為大家緩和氣氛。

劇集近月於香港取景，山聰不時被市民野生捕獲並放上社交網，他笑言會提醒其他同事：「唔好喺條街亂咁玩。」劇中動作場面不少，但他表示沒難度：「拍咗《隱形戰隊》同《奪命提示》，畀文偉鴻監製長期訓練，依家拍呢啲完全冇問題！今次對白唔多，主要係內心戲去交代，難過做動作。」

朱晨麗捉賊夠有型 談到劇中分別有朱晨麗與何沛珈飾演其前度及現任女友，可覺得艷福無邊？山聰笑謂：「同以往TVB劇好唔同，今次係冷如水冇乜感情戲，啲艷福去晒啲追逐度。」問到拍動作戲難免受傷，不拍太太擔心？他說：「武指同導演好錫我哋，太危險唔會畀我做。」

至於朱晨麗亦表示認同，她笑謂：「受傷預咗嘅，少少扭親OK嘅。」談到今次劇中感情戲不多，她興奮表示：「好有型呀！去捉賊，作為女演員可以打，好有型！」