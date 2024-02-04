相識30載 林家棟痛失好友 河國榮憶亡妻 燒炭自殺 終年58歲

有「御用外國人」之稱的藝人河國榮燒炭自殺身亡，終年58歲！3個月前經歷喪妻之痛的他疑不堪天人永隔選擇輕生，消息震驚娛樂圈，生前好友林家棟及任達華無不感愕然，而河國榮跟張敬軒合作的電影成其遺作。

藝人河國榮於前晚10時18分被發現在西貢清水灣大坳門村村屋寓所燒炭自殺亡，有指其太太的家姐上月31日最後一次聯絡後便與他失聯，故登門造訪，卻發現河國榮躺在床上沒有反應，繼而報案。救援人員到場後證實他已氣絕身亡，旁邊有一盆燒過的炭，但未有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。河的梁姓女經理人在收到消息後，與一名女友人趕抵現場，由於河國榮在港並無親人，據知已通知他居於澳洲的兩個妹妹處理身後事；消息一出，大批網友洗版留言哀悼。

近年飽受癌病折磨 有消息指河國榮太太於3個月前病逝，跟太太鶼鰈情深的他便與外界斷絕往來，好友都未能聯絡得上，大受打擊的他，不排除因憶念亡妻而輕生。其實近年河國榮經歷坎坷，不但受到抑鬱症、右耳基底細胞癌及胃酸倒流等病折磨，又為愛犬而欠下龐大債務。河國榮跟太太Bonnie結婚逾30年，年輕時曾任職英語老師維持生計，Bonnie是其學生，二人僅相識8個月便墮入愛河，當時河國榮簽證到期，為免被遣返，決定與Bonnie結婚，惟遭外父極力反對，河國榮親筆寫信感動外父。

除了一生中摯愛的太太，河國榮視愛犬如親生子女，由於太太心臟有問題不適合生育，故他們早放棄生兒育女，反而先後收養了13隻狗狗，早年因愛犬身體出問題而擱置返回澳洲的計劃，為了醫治癱瘓的16歲老狗Simon，曾欠下80萬元巨債，但他依然無悔。

河國榮有「御用外國人」之稱，曾與不少紅星合作。年輕時在澳洲修讀醫科，之後來港加入無綫，成為首位簽約旗下的非混血外籍合約藝員，曾參與無綫劇《笑看風雲》及《飛虎3壯志英雄》等，多扮演外國執法人員或公司高層等角色。河國榮生前亦拍過不少電影，並因林家棟監製的電影《死開啲啦》與女藝人雷深如（J.Arie）結緣並上契。去年上映、跟張敬軒合演的電影《超神經械劫案下》成其電影遺作。

林家棟表示跟對方相識30載，前晚收到其死訊時感愕然：「以前會相約飲茶，但近年少見，都唔知道佢近年發生咁多事。」曾與河國榮合作電影《邊緣行者》的任達華表示驚訝，讚對方對中國文化非常熱愛。J.Arie對契爺離世不欲多言：「我諗契爺同佢嘅家人希望暫時低調，希望體諒。」同為外籍藝人的布偉傑對好友離世感難過，表示約兩星期前得知河妻死訊，惟當時已找不到河國榮。河國榮原定4月拍攝由陳小春、張建聲及陳瀅等演出的劇集《反黑2》，如今成泡影。