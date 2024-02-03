《魷魚2》新女登場 李政宰重遇孔劉 再玩命誓揪Big Boss

Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》去年2月開拍第2輯，電視台昨日終公開首輪預告片及劇照，上集勝出遊戲的男星李政宰重遇邀請他參賽的孔劉，估計很大機會為了找出神秘人而再次參加遊戲！

《魷》劇於2021年在全球掀起熱潮，僅僅17天便吸引1.11億觀眾收看，成為該平台史上最受歡迎的劇集，製作公司之後宣布開拍第2季及第3季，其中第2季將於今年面世，首輪預告片及劇照昨日曝光。

劇集講述456名背景各異但一樣債台高築的玩家，為了贏得456億韓圜的獎金，參加一系列致命的兒童遊戲，而第1季的最後一幕講到李政宰飾演的「成奇勳」贏得獎金後染了紅髮，正準備登上赴美國的飛機，但他接到電話後放棄登機，在預告片中，李政宰正步出機場，他拿着電話狠狠地說：「我一定把你找出，無論是用甚麼方法。」

李炳憲再度「露面」 劇照中可見李政宰將頭髮染回黑色，他再次遇上在第1季請他參加遊戲的「西裝男」孔劉，未知他會否再次參賽。飾演遊戲負責人的李炳憲除下面具露出真面目，而在第2季首度登場的女星朴圭瑛，就收到魷魚遊戲的邀請卡，預告她會成為參賽者之一。

另外，因參演《魷》劇首季成功上位的女星李瑜美，最近為代言的化妝品牌拍攝雜誌寫真，她穿上粉紅色及白色連身裙，大騷香肩。而她與男星禹棹煥合演的新劇《Mr. Plankton》已於上月煞科，預計於今年播映。