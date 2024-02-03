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陳柏宇不失中二魂
歌手陳柏宇新歌《中二寄生魂》MV近日上架，歌曲是講及無論任何年齡也能帶着「中二」的傻勁，他笑謂自己雖然未必活到100歲，但慶幸從未丟失「中二魂」：「唱歌、照顧老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』，我好享受依家嘅生活，已經冇乜嘢需要後悔或者好『恨』去做。」
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