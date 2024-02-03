Anson Lo演平凡男孩有難度 多得張繼聰幫拖

Anson Lo（右）與Edan為演好角色花了不心機。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo、Edan與姜濤，以及張繼聰與白只演出的英皇電影《盜月者》即將上映，不過近日已傳來好消息，該片獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，導演袁劍偉及一眾演員均大感雀躍。

首次拍攝賀歲片的Anson Lo深感榮幸，指新片有很多打鬥場面，乃一部動作劇情片，故能夠參與實屬榮幸，還透露雖然認為演平凡小男孩有難度，幸於日本拍攝時，與其他演員的相處時間非常多，所以於導演、阿聰及白只協助下，最終能把角色演得更立體。

姜濤角色大突破 而Edan亦笑談首次到外地拍戲的經歷，他說：「那一個月的密集式拍攝，幾乎每天都要拍到凌晨，一大清早起床又出發，行程好緊密，幸好自己好喜歡日本，心情依然可以好輕鬆，趁空檔往附近逛逛便利店，吃一口串燒或壽司，收工後再去吃碗拉麵，有時難得放假Shopping，雖然拍攝過程好辛苦，花了好多心機與時間，但回望整個過程，真的好開心！」

特別演出的姜濤就表示：「這個角色有很大突破，亦是一個新嘗試，第一次開真槍，大家看我樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕！希望透過這部戲，日本觀眾能夠更加了解我們幾位演員！」至於張繼聰也有一番個人體會：「我向來好喜歡到日本Shopping，希望能夠將這次入圍當作一種身份象徵，向各大店舖展示：『我是一個專業演員！』從而獲得一個大大的折扣，感謝！」

Anson Lo（左起）、張繼聰及姜濤演出的《盜月者》獲邀成為電影節的開幕電影。