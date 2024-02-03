中娛星動：投資者追到天腳底 鄭爽被爆有錢唔還 日薪曾逾200萬

內地女星鄭爽2021年因涉逃稅而遭封殺，遠走美國的她債務和官司纏身，甚至被限制高消費。有劇組投資者爆料，指她當年拍劇日薪高達200多萬元，令人咋舌。

內地女星鄭爽因代孕棄養及逃稅等風波而被封殺，演藝事業全面煞停。沒有工作的她已出走海外，飛到美國生活，但同時鄭爽有份參與的相關劇集投資方先後向她追討賠償。當中鄭爽仍有逾1,572萬元人民幣（約1,745萬港元）被執行金額尚未履行，當中涉及與佟大為主演的電視劇《絕密者》出品公司合約糾紛案件。

昨日，一名自稱是劇集《絕密者》投資者的人士爆料，聲稱鄭爽當年拍攝《絕》時，其日薪已接近200萬（約222萬港元），並指當年拍攝期間，一旦發生出於片方原因需要延長工作時間的情況，一個工作天就需要向她支付220萬元（含稅，約244萬港元）。

被限制高消費 爆料者更指早前為了找到鄭爽，前往美國20天，前後到了科羅拉多州、佛羅里達州、加州和紐約等多個地方，更聲稱透過不同渠道，發現鄭爽向丹佛法院提供了境內外資產明細報表，當中一項涉及3,180萬美元（約2.4億港元），質疑她有錢卻不償還。

其實，去年鄭爽因另一劇集被上海市松江區人民法院強制執行9,050萬元人民幣（約9,933萬港元），不過她因為逾期未執行，被限制高消費。