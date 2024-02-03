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陳慧嫻揭秘金曲故事
陳慧嫻每首金曲背後都有令人動容的故事。
由歌手陳慧嫻等人擔任評審的無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》於明晚播出第9部曲。本回合的14強選手會輪流獻唱天后陳慧嫻的經典金曲，而本尊陳慧嫻亦會細述每首金曲背後鮮為人知的故事，當中於廣播劇誕生的《我心不死》故事最為特別，因為這首歌是填詞人黃偉文在日本遇到地震時寫出的歌詞。
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