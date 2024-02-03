阿Sa驚爆「個仔22歲」？ 阿嬌疑來潮 取消打側手翻

組合Twins前晚繼續在紅館舉行演唱會，惟取消了打側手翻的經典動作，阿嬌似是因月事到「不夠血」而有此改動；而阿Sa在台上語出驚人，突然講到「兒子今年22歲」，嚇到拍檔阿嬌O嘴。

Twins紅館演唱會前晚舉行第9場，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）經過兩日休息後，狀態大好，不過從第9場起她們取消了串燒快歌最後的打側手翻動作，不少歌迷擔心阿嬌是否在第8場時打側手翻跣腳受傷才有此改動，大會即叫大家不用擔心：「因為阿嬌呢幾日唔夠血，身體弱啲，公司擔心佢再腳軟跌親，所以暫停一下側手翻。」

感慨組合難做 當日有不少圈中人捧場，包括ERROR成員193與肥仔、衛詩雅、湯怡、導演莊文強、音樂人伍樂城等，在握手環節中，阿Sa見到193即搞笑說：「你唔好企起身，你咁高擋住後面，哈哈！」而當Twins談到入行22年的感受時，阿Sa語出驚人表示：「22年時間真係好長，22年前如果我生咗個仔，今年都已經22歲。」阿嬌聞言不懂反應，阿Sa即補充：「係冇發生到！」接着續說：「組合真係難㗎，好多組合行行下走散咗，又或者嗌交……我唔係講緊你哋ERROR，我都祝福你哋可以行好耐。」肥仔與193即時緊扣對方雙手以示會堅持下去。

另外，Twins在台上答謝曾為她們寫下無數經典的伍樂城：「冇呢個人就冇我哋。我哋九成嘅歌都係佢作㗎！」安歌時更特別跟伍樂城握手，並說：「大佬好嘢！」阿Sa又多謝她有份演出的電影《金手指》導演莊文強捧場，並大賣廣告叫大家睇完演唱會再去看電影。