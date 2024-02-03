3視帝合作網劇 高層打氣 黃宗澤被陳豪撩是非 獻色贖罪

三大視帝陳豪、黃宗澤與馬國明首次合作拍劇，開鏡儀式上，黃宗澤被陳豪爆於台慶頒獎禮上未有多謝高層樂易玲，Bosco即時認衰，笑言刻意襯色賠罪。

陳豪、黃宗澤（Bosco）、馬國明、劉佩玥、陳瀅等昨日出席邵氏超級網劇《執法者們》開鏡儀式，邵氏高層樂易玲都有出席。活動上眾人以小劇場形式介紹角色，當中陳豪問Bosco為何於台慶頒獎禮獲獎不多謝樂易玲時，他即指自知是死罪，故打聽了樂小姐衣着顏色，特意穿紫色衣服來配襯她，更指要自動簽約兩年，笑謂：「生係邵氏人，離開都係邵氏人。」

陳瀅集郵集全套 三位視帝首次合作，劇中任職不同政府部門一起查案，Bosco指自己打得最多：「陳豪主力法庭戲，我係打死人，佢就講死人，我好想同佢掉轉。（正派會黑化？）唔劇透太多住。」陳豪表示三人劇中分工清晰，亦各有感情線，笑指不用爭女仔，不過未知對手是誰：「淨係知道安排咗個女人。」馬國明則指自己沒太多感情線，被Bosco笑指他已是人夫，故劇組不敢安排太多。至於Bosco則與蔡潔首次演情侶。另談到與吳啟華再次合作，馬國明、陳豪均表示曾與對方一起演醫生，Bosco就表示今次與前輩有不少對手戲，非常期待。

劉佩玥劇中拍住梁競徽，她指拍埋對方身邊即覺得自己需要減肥，笑言新年吃少一點；陳瀅大爆有心目中想合作的無綫男藝人列表，現時可與馬國明合作，就終於完成目標。