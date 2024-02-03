零下低溫 孖好友合唱 關智斌禦寒能力不及Fiona

薛凱琪（Fiona）與老友關智斌（Kenny）日前到山東煙台參與內地節目《航天之夜》，期間合唱林子祥名曲《敢愛敢做》炒熱全場氣氛，由於當地氣溫低至零下，現場亦未有暖氣提供，故怕凍的Kenny早於綵排時，已向Fiona自爆於西裝內穿上保暖衣，令穿上露肩裝的Fiona大感愕然。對此，Kenny笑說：「我唔似你哋啲女星咁有禦寒能力！」

Fiona指兩人多年前合作電影《時光倒流．的話》，至今已有18年之久：「我哋偶然都有喺節目同頒獎禮見面，平日亦有聯繫，同埋我有首歌《南昌街王子》，網上版係同Kenny合唱，佢不嬲畀我印象都好官仔骨骨，今次節目想搵有正能量嘅一男一女合唱，所以就搵咗我哋，大家喺舞台上合唱，感覺好似同老朋友聚會咁。」